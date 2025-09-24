Скидки
«Это ничего не меняет». Тренер «Астон Виллы» Эмери высказался об уходе Мончи
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался об уходе президент по футбольным операциям клуба Рамона Мончи. Вместо испанского специалиста, известного по работе в «Севилье», бордово-голубые пригласила на этот пост бывшего спортивного директора «Реал Сосьедад» Роберто Олабе.

«Мы пришли три года назад с проектом, который мы реализовали в клубе. Мончи пришёл через шесть месяцев после нашего назначения. Он был очень хорош, но после двух лет ему нужна была новая глава в карьере. Я желаю ему всего наилучшего на новом этапе.

Мы начали постепенно работать над этим после разговора с Мончи. После закрытия трансферного окна мы обсудили это [его уход]. Мы решили вместе с ним и клубом провести стандартный переход. Это ничего не меняет, меняется только сам сотрудник. Мы быстро отреагировали, пригласив человека, которого я знаю лично. Я очень доверяю Роберто, и он придёт нам на помощь», – приводит слова Эмери ESPN.

На старте сезона «Астон Вилла» набрала три очка в пяти турах АПЛ. Команда располагается на 18-й строчке турнирной таблицы.

