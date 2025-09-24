Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Селтик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Динамо Загреб — Фенербахче, результат матча 24 сентября 2025, счёт 3:1 1-й тур Лиги Европы 2025/2026

«Фенербахче» уступил загребскому «Динамо» в 1-м туре Лиги Европы
Комментарии

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались хорватское «Динамо» Загреб и турецкий «Фенербахче». Команды играли на стадионе «Максимир» (Загреб, Хорватия). Победу со счётом 3:1 праздновали хозяева поля.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
24 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
3 : 1
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 Белё – 21'     1:1 Шиманьски – 25'     2:1 Белё – 51'     3:1 Бакрар – 90+5'    

На 21-й минуте нападающий Дион Белё вывел загребское «Динамо» вперёд. На 25-й минуте полузащитник «Фенербахче» Себастьян Шиманьски восстановил равенство в счёте. На 51-й минуте Белё забил свой второй мяч в игре. На 90+5-й минуте алжирец Монсеф Бакрар забил третий хозяев поля.

Во 2-м туре Лиги Европы загребское «Динамо» сыграет на выезде с израильским «Маккаби» Тель-Авив, а «Фенербахче» примет на своём поле французскую «Ниццу». Обе встречи пройдут в четверг, 2 октября.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Материалы по теме
10 главных интриг ЛЕ. Как выступят россияне, покажет ли уровень Эмери и кто фаворит?
10 главных интриг ЛЕ. Как выступят россияне, покажет ли уровень Эмери и кто фаворит?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android