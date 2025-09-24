«Фенербахче» уступил загребскому «Динамо» в 1-м туре Лиги Европы

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались хорватское «Динамо» Загреб и турецкий «Фенербахче». Команды играли на стадионе «Максимир» (Загреб, Хорватия). Победу со счётом 3:1 праздновали хозяева поля.

На 21-й минуте нападающий Дион Белё вывел загребское «Динамо» вперёд. На 25-й минуте полузащитник «Фенербахче» Себастьян Шиманьски восстановил равенство в счёте. На 51-й минуте Белё забил свой второй мяч в игре. На 90+5-й минуте алжирец Монсеф Бакрар забил третий хозяев поля.

Во 2-м туре Лиги Европы загребское «Динамо» сыграет на выезде с израильским «Маккаби» Тель-Авив, а «Фенербахче» примет на своём поле французскую «Ниццу». Обе встречи пройдут в четверг, 2 октября.