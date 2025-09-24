Скидки
Главная Футбол Новости

Хаддерсфилд — Манчестер Сити, результат матча 24 сентября 2025, счёт 0:2, 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/2026

«Манчестер Сити» обыграл «Хаддерсфилд» и вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги
Комментарии

«Манчестер Сити» одержал победу над «Хаддерсфилд Таун» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. Встреча в Хаддерсфилде завершилась со счётом 2:0 в пользу «горожан».

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
24 сентября 2025, среда. 21:45 МСК
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Фоден – 18'     0:2 Савио – 74'    

На 18-й минуте отличился Фил Фоден, на 74-й минуте второй мяч «Манчестер Сити» забил Савио, которому Фоден ассистировал.

Норвежский нападающий «горожан» Эрлинг Холанд пропускал матч из-за повреждения.

Соперник «Манчестер Сити» в 1/8 финала определится позднее.

Действующий победитель Кубка английской лиги — «Ньюкасл». В мартовском финале «сороки» обыграли «Ливерпуль» со счётом 2:1. Победный мяч в ворота мерсисайдцев забил Александер Исак.

Календарь Кубка английской лиги
Турнирная сетка Кубка английской лиги
Новичок «Ливерпуля» порвал «кресты» в дебютном матче за клуб — Романо
