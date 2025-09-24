«Манчестер Сити» обыграл «Хаддерсфилд» и вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги

«Манчестер Сити» одержал победу над «Хаддерсфилд Таун» в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. Встреча в Хаддерсфилде завершилась со счётом 2:0 в пользу «горожан».

На 18-й минуте отличился Фил Фоден, на 74-й минуте второй мяч «Манчестер Сити» забил Савио, которому Фоден ассистировал.

Норвежский нападающий «горожан» Эрлинг Холанд пропускал матч из-за повреждения.

Соперник «Манчестер Сити» в 1/8 финала определится позднее.

Действующий победитель Кубка английской лиги — «Ньюкасл». В мартовском финале «сороки» обыграли «Ливерпуль» со счётом 2:1. Победный мяч в ворота мерсисайдцев забил Александер Исак.