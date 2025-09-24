Скидки
Бетис — Ноттингем Форест, результат матча 24 сентября 2025, счет 2:2, 1-й тур общего этапа Лиги Европы 2025/2026

Гол и пас Антони помогли «Бетису» сыграть вничью с «Ноттингем Форест» в матче Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Английский «Ноттингем Форест» упустил победу над испанским «Бетисом» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Встреча в Севилье завершилась со счётом 2:2.

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
24 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
2 : 2
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
1:0 Бакамбу – 15'     1:1 Жезус – 18'     1:2 Жезус – 23'     2:2 Антони – 85'    

В составе «Ноттингема» дубль оформил Игор Жезус (18-я и 23-я минуты). У «Бетиса» отличился Седрик Бакамбу (15), которому ассистировал Антони, на 85-й минуте Антони сравнял счёт.

«Ноттингем» провёл первый матч в Лиге Европы под руководством Ангелоса Постекоглу, в следующей игре 2 октября английский клуб примет датский «Мидтьюлланн». «Бетис», который возглавляет Мануэль Пеллегрини, в этот же день сыграет в гостях с болгарским «Лудогорцем».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда встречалась с «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» одержали победу со счётом 1:0.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
