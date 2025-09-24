Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 24 сентября

Сегодня, 24 сентября, прошли девять матчей 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги Европы 24 сентября:

«Мидтьюлланн» – «Штурм» — 2:0;

ПАОК – «Маккаби» Тель-Авив — 0:0;

«Фрайбург» – «Базель» — 2:1;

«Црвена Звезда» – «Селтик» — 1:1;

«Бетис» – «Ноттингем Форест» — 2:2;

«Динамо» Загреб – «Фенербахче» — 3:1;

«Ницца» – «Рома» — 1:2;

«Мальмё» – «Лудогорец» — 1:2;

«Брага» – «Фейеноорд» — 1:0.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч турнира состоится 20 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги Европы является «Тоттенхэм». В финале минувшего розыгрыша соревнования лондонская команда встречалась с «Манчестер Юнайтед». «Шпоры» одержали победу со счётом 1:0.