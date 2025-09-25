«Ливерпуль» хочет подписать новый контракт с Гравенберхом

«Ливерпуль» стремится подписать новый контракт с полузащитником Райаном Гравенберхом. Об этом сообщает Give Me Sport.

По информации издания, мерсисайдцы вступят в переговоры о переподписании трудового соглашения с голландским хавбеком зимой 2025 года. Несмотря на то, что действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года, руководство клуба хочет улучшить финансовые условия для футболиста, чтобы отразить его статус в команде.

При этом приоритетным остаётся продление контракта с защитником Ибраима Конате, который может уйти свободным агентом в конце сезона-2025/2026. Французом интересуется мадридский «Реал».

По итогам прошедшего чемпионата Гравенберх был признан лучшим молодым игроком английской Премьер-лиги. В нынешнем сезоне он забил два гола и отдал две результативные передачи в пяти матчах за клуб во всех турнирах.