Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Состоялась жеребьёвка четвёртого раунда Кубка английской лиги

Состоялась жеребьёвка четвёртого раунда Кубка английской лиги
Аудио-версия:
Комментарии

В Англии состоялась жеребьёвка Кубка английской лиги — 2025/2026. По её итогам стали известны пары четвёртого раунда соревнований:

«Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;
«Гримсби Таун» — «Брентфорд»;
«Суонси Сити» — «Манчестер Сити»;
«Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»;
«Рексем» — «Кардифф Сити»;
«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»;
«Вулверхэмптон» — «Челси»;
«Уиком Уондерерс» — «Фулхэм».

Матчи четвёртого раунда Кубка лиги состоятся в конце октября. Действующим победителем турнира является «Ньюкасл Юнайтед», который в решающем матче переиграл «Ливерпуль» со счётом 2:1. Чаще других трофей выигрывали мерсисайдцы (10).

Календарь Кубка английской лиги
Турнирная сетка Кубка английской лиги
Материалы по теме
«Арсенал» обыграл «Порт Вейл» в матче Кубка лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android