Состоялась жеребьёвка четвёртого раунда Кубка английской лиги

В Англии состоялась жеребьёвка Кубка английской лиги — 2025/2026. По её итогам стали известны пары четвёртого раунда соревнований:

«Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;

«Гримсби Таун» — «Брентфорд»;

«Суонси Сити» — «Манчестер Сити»;

«Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»;

«Рексем» — «Кардифф Сити»;

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»;

«Вулверхэмптон» — «Челси»;

«Уиком Уондерерс» — «Фулхэм».

Матчи четвёртого раунда Кубка лиги состоятся в конце октября. Действующим победителем турнира является «Ньюкасл Юнайтед», который в решающем матче переиграл «Ливерпуль» со счётом 2:1. Чаще других трофей выигрывали мерсисайдцы (10).