Состоялась жеребьёвка четвёртого раунда Кубка английской лиги

В Англии состоялась жеребьёвка Кубка английской лиги — 2025/2026. По её итогам стали известны пары четвёртого раунда соревнований:
«Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;
«Гримсби Таун» — «Брентфорд»;
«Суонси Сити» — «Манчестер Сити»;
«Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»;
«Рексем» — «Кардифф Сити»;
«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»;
«Вулверхэмптон» — «Челси»;
«Уиком Уондерерс» — «Фулхэм».
Матчи четвёртого раунда Кубка лиги состоятся в конце октября. Действующим победителем турнира является «Ньюкасл Юнайтед», который в решающем матче переиграл «Ливерпуль» со счётом 2:1. Чаще других трофей выигрывали мерсисайдцы (10).