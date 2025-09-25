Скидки
Атлетико Мадрид — Райо Вальекано, результат матча 24 сентября 2025, счёт 3:2 6-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Атлетико» вырвал победу у «Райо» в Ла Лиге, забив дважды в концовке, у Альвареса хет-трик
Завершился матч 6-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридские «Атлетико» и «Райо Вальекано». Дерби состоялось на стадионе «Сивитас Метрополитано» в столице Испании. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Эрнандес из Санта-Крус-де-Тенерифе. Победу со счётом 3:2 праздновали «матрасники».

Испания — Примера . 6-й тур
24 сентября 2025, среда. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 2
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Альварес – 15'     1:1 Чаварриа – 45+1'     1:2 Гарсия – 77'     2:2 Альварес – 80'     3:2 Альварес – 88'    

На 15-й минуте аргентинский нападающий Хулиан Альварес вывел хозяев поля вперёд. На 45+1-й минуте защитник «Райо Вальекано» Пеп Чаварриа восстановил равенство в счёте. На 77-й минуте форвард Альваро Гарсия вывел «Райо» вперёд. На 80-й минуте Альварес сравнял счёт. На 88-й минуте аргентинец оформил хет-трик и принёс своей команде победу.

Мадридский «Атлетико» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании с девятью очками в шести играх. «Райо Вальекано» остался с пятью очками на 14-й строчке.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
