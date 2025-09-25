«Атлетико» вырвал победу у «Райо» в Ла Лиге, забив дважды в концовке, у Альвареса хет-трик

Завершился матч 6-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридские «Атлетико» и «Райо Вальекано». Дерби состоялось на стадионе «Сивитас Метрополитано» в столице Испании. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Эрнандес из Санта-Крус-де-Тенерифе. Победу со счётом 3:2 праздновали «матрасники».

На 15-й минуте аргентинский нападающий Хулиан Альварес вывел хозяев поля вперёд. На 45+1-й минуте защитник «Райо Вальекано» Пеп Чаварриа восстановил равенство в счёте. На 77-й минуте форвард Альваро Гарсия вывел «Райо» вперёд. На 80-й минуте Альварес сравнял счёт. На 88-й минуте аргентинец оформил хет-трик и принёс своей команде победу.

Мадридский «Атлетико» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании с девятью очками в шести играх. «Райо Вальекано» остался с пятью очками на 14-й строчке.