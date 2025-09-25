Скидки
Игрок «ПСЖ» Дембеле поддержал футболиста «Барселоны» Гави после операции на колене

Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле обратился со словами поддержки к бывшему одноклубнику Гави из «Барселоны». Ранее 21-летний полузащитник перенёс операцию на мениске, после которой пропустит четыре-пять месяцев.

«Сил тебе, братишка! Надеюсь, ты скоро поправишься, и я снова смогу увидеть, как ты играешь на поле! Крепко обнимаю и скучаю!» — написал Дембеле в социальной сети.

Гави получил травму в начале августа. В нынешнем сезоне он успел принять участие в двух матчах испанской Ла Лиги, в которых отметился результативной передачей. 22 сентября экс-игрок «Барселоны» Дембеле завоевал «Золотой мяч», став лучшим футболистом мира по итогам сезона-2024/2025.

Комментарии
