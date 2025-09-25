Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Стогниенко прокомментировал результат матча «Ницца» — «Рома» в Лиге Европы

Владимир Стогниенко прокомментировал результат матча «Ницца» — «Рома» в Лиге Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный комментатор Владимир Стогниенко прокомментировал победу «Ромы» в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА с «Ниццей» (2:1).

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
24 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Окончен
1 : 2
Рома
Рим, Италия
0:1 Н'Дика – 52'     0:2 Манчини – 55'     1:2 Моффи – 77'    

«Гасперини ставит свой фирменный стиль в «Роме» – получается, честно говоря, быстрее, чем ожидалось. Кроме того, он успел взбодрить Пеллегрини. Его выход на поле сразу оживил игру римлян во втором тайме. Также он учится обходиться без Дибалы, который вернётся на поле, скорее всего, уже после паузы на игры сборных. Итог: «Рома» одержала четвёртую победу в сезоне, причём впервые забила больше одного мяча. Главная проблема – нападающие. Забитые мячи приходят к римлянам с большим трудом, а победу над «Ниццей» принесли голы центральных защитников», — сказал Стогниенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 24 сентября
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android