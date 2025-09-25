Скидки
Реал Сосьедад — Мальорка, результат матча 24 сентября 2025, счёт 1:0, 6-й тур испанской Ла Лиги 2025/2026

«Реал Сосьедад» одержал первую в сезоне победу в Ла Лиге, обыграв «Мальорку»
Комментарии

«Реал Сосьедад» одержал победу над «Мальоркой» в матче 6-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча в Сан-Себастьяне завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Испания — Примера . 6-й тур
24 сентября 2025, среда. 22:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Оярсабаль – 49'    

Единственный гол на 49-й минуте забил Микель Оярсабаль, которому ассистировал Андер Барренечеа.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян провёл весь матч на скамейке запасных.

«Реал Сосьедад» выиграл первый матч Ла Лиги в сезоне, набрал пять очков и располагается на 16-й строчке в турнирной таблице. «Мальорка» с двумя очками идёт на 19-м месте.

В следующем туре 28 сентября «Реал Сосьедад» сыграет на выезде с «Барселоной», «Мальорка» днём ранее примет «Алавес».

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
