Константин Генич высказался о «Золотом мяче» Дембеле и раскрыл, за кого был в голосовании

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на победу форварда «ПСЖ» Усмана Дембеле в голосовании на «Золотой мяч» — 2025, а также назвал «своего кандидата» на главную индивидуальную награду в футболе.

«Заслуженно Усман Дембеле выиграл «Золотой мяч». В том формате, в котором существует «Золотой мяч», и рядом с теми конкурентами, которые его окружали, наверное, заслуженно. Моим кандидатом был Рафинья, болел за него. Но вот что меня больше всего удивило в голосовании, помимо Доннаруммы на девятом месте и Рафиньи на пятом, потому что Рафинья был мой кандидат, кандидат от моего дома, так скажем, — это, конечно же, 11-е место Педри. Расстроился, что Ямаль не выиграл, а потом думаю: ну, вот у него уже два «маленьких» «Золотых мяча» лучшего молодого игрока, и он получил бы «большой» «Золотой мяч» — мог бы прямо там закончить в этом парижском зале», — заявил Генич в шоу «Лови Генича» на канале «Матч ТВ».

Церемония, организованная журналом France Football, состоялась в парижском театре Шатле в понедельник, 22 сентября. Дембеле опередил в голосовании форварда «Барселоны» Ламина Ямаля, занявшего второе место. Испанцу второй год подряд достался приз лучшему молодому игроку сезона.