Полузащитник «Бетиса» Ло Чельсо: возвращение Антони имеет большое значение для клуба

Полузащитник «Бетиса» Джованни Ло Чельсо высказался о возвращении крайнего нападающего Антони в команду из Севильи.

«Возвращение Антони имеет большое значение как для клуба, так и для него самого. Для Антони прошлое лето было непростым, ведь мы знаем, как в подобных ситуациях себя могут повести английские клубы. Они отстраняют игрока от тренировок, это добавляет трудностей.

Последний раз он выходил на поле в мае, Антони прибыл в команду полным сил. Мы видели, как он невероятно сыграл против «Реала Сосьедад» и в предыдущей игре. Каждый раз, когда Антони с мячом, возникает ощущение опасности, это здорово. А ещё это очень заразительно. Он замечательно дополняет команду», – приводит слова Ло Чельсо ESPN.