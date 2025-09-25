Генич предположил, кто выиграет «Золотой мяч» в 2026 году. Это не Ямаль и не Дембеле

Футбольный комментатор Константин Генич назвал главного, по его мнению, претендента на завоевание «Золотого мяча» в следующем году. Ранее главную индивидуальную награду в футболе по итогам сезона-2024/2025 получил форвард «ПСЖ» Усман Дембеле.

«Сейчас такое время, когда ни Месси, ни Криштиану Роналду. Вот это два инопланетянина: один сделал себя сам, другой на НЛО прилетел. Сейчас это уже всё позади, поэтому каждый следующий год у нас будет новый обладатель «Золотого мяча», я в этом практически не сомневаюсь. Хотите прогноз? Следующий обладатель «Золотого мяча» — Килиан Мбаппе», — заявил Генич в шоу «Лови Генича» на канале «Матч ТВ».

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе забил девять голов и оформил одну результативную передачу в семи матчах во всех турнирах на старте сезона-2025/2026. У занявшего второе место по итогам минувшего сезона Ламина Ямаля два мяча и три голевые передачи в трёх играх за «Барселону».