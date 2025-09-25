Скидки
Кьеза высказался о решении Слота не включать его в заявку «Ливерпуля» на матчи ЛЧ

Аудио-версия:
Нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза рассказал, как отнёсся к решению главного тренера клуба Арне Слота не включать его в заявку на матчи Лиги чемпионов.

«Он объяснил мне, что думает и почему принял такое решение. Конечно, мне было жаль, что я не попал в заявку на Лигу чемпионов, ведь участие в ней — мечта любого футболиста. Я просто сказал тренеру: «Хорошо — без проблем. Я продолжу усердно работать и получу свои шансы в Кубке английской лиги и Премьер-лиге». Я профессиональный игрок, я выступаю за «Ливерпуль», и это само по себе потрясающе. Сейчас я чувствую себя гораздо лучше в физическом плане и уже сыграл больше матчей, чем за весь прошлый сезон, поэтому я доволен и должен продолжать в том же духе», — приводит слова Кьезы Goal.

Ранее сообщалось, что Кьезу всё-таки могут включить в заявку на матчи общего этапа Лиги чемпионов после травмы защитника мерсисайдцев Джованни Леони. С сезона-2025/2026 команды единоразово могут включить нового игрока в заявку на турнир, заменив им травмированного футболиста, выбывшего на длительный срок.

Новичок «Ливерпуля» порвал «кресты» в дебютном матче за клуб — Романо
