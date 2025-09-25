Гави опубликовал пост после операции на мениске. Испанца поддержали Ямаль, Педри и Араухо

Полузащитник «Барселоны» Гави опубликовал пост на своей странице в соцсетях после того, как перенёс артроскопию для восстановления внутреннего мениска. Для сохранения мениска были наложены швы.

«Те, кто меня знают, понимают, что я вернусь столько раз, сколько потребуется, чтобы защищать «Барсу» и своих близких до самого конца. «Настоящий чемпион формируется не в моменты успеха, а тогда, когда поднимается после падения». Спасибо всем за добрые пожелания и тёплые слова поддержки!» — написал Гави на своей странице в соцсетях.

Отметим, поддержать Гави после операции приехали три футболиста сине-гранатовых: защитник Рональд Араухо, хавбек Педри и вингер Ламин Ямаль. Время восстановления 21-летнего футболиста оценивается в четыре-пять месяцев.

Отметим, что в ноябре 2023 года испанский полузащитник порвал крестообразные связки, после чего восстанавливался до сентября 2024 года. Текущее же повреждение он получил в августе 2025 года. В нынешнем сезоне он успел принять участие в двух матчах испанской Примеры, в которых отметился результативной передачей.

