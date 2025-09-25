Никитин объяснил, почему Рахимов, а не Семак — идеальный тренер для Кузяева

Экс-защитник «Уфы» и «Химок» Алексей Никитин высказался о переходе в казанский «Рубин» центрального полузащитника Далера Кузяева. О подписании контракта с 32-летним футболистом пресс-служба казанцев объявила в среду, 24 сентября.

«Уверен, что Рахимов открыл для нашего футбола Кузяева. Он в максимально быстрые сроки приведёт его в тонус. Как лучше использовать Далера, знает только он. Может быть, Семак мог найти идеальную позицию для игрока, но Рахимов сейчас идеальный тренер для Кузяева в России», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

Летом 2025 года Кузяев покинул французский «Гавр» на правах свободного агента. Последним российским клубом в карьере Кузяева оставался санкт-петербургский «Зенит», в составе которого он пять раз подряд становился чемпионом России (2019-2023). Вместе с Рахимовым Кузяев работал в составе грозненского «Ахмата» с 2014 по 2017 годы.

