Арнаутович — автор самого длинного перерыва между голами в истории Кубка УЕФА/Лиге Европы
Нападающий «Црвены Звезды» Марко Арнаутович забил спустя 16 лет и 217 дней после своего предыдущего гола в Кубке УЕФА/Лиге Европы, который он оформил 19-летним в составе «Твенте» в матче с «Марселем» в феврале 2009 года. Это самый длинный перерыв между голами в истории турнира, сообщает OptaJoe на личной странице в социальной сети X.
Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
24 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
1 : 1
Селтик
Глазго, Шотландия
0:1 Ихеаначо – 55' 1:1 Арнаутович – 65'
24 сентября Арнаутович забил гол в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы с «Селтиком» (1:1).
Арнаутович перешёл в «Црвену Звезду» в летнее трансферное окно. Контракное соглашение форварда с сербским клубом рассчитано до 2027 года.
В следующем матче Лиги Европы «Црвена Звезда» встретится с «Порту». Матч состоится 2 октября.
