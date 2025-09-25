Скидки
«Это мой народ. Не нужно забывать свои корни». Кузяев — об отношении к фанатам «Рубина»

Новичок «Рубина» Далер Кузяев высказался о болельщиках казанского клуба, которые тепло приняли переход игрока.

— У местной публики особое отношение к игрокам из Татарстана. Твой переход вызывает положительные эмоции ещё и потому, что ты вернулся на родину.
— Я с нетерпением жду встречи с болельщиками «Рубина» на наших матчах. И также знакомства с местными жителями, это мой народ, ведь я — татарин. Мне интересно пообщаться с ними, лучше узнать культуру, учить язык. Мои родители знают татарский язык, а я — нет. Не нужно забывать свои корни.

Я смотрел матчи «Рубина» и вижу, что в каждой игре команда умирает на поле и нет равнодушных, как и говорит Рашид Маматкулович. Действительно хочется стать частью этого коллектива и тоже биться за эту команду и побеждать. Большое спасибо всем болельщикам за поддержку! — приводит слова Кузяева официальный сайт «Рубина».

Летом 2025 года Кузяев покинул французский «Гавр» на правах свободного агента. О подписании контракта с 32-летним футболистом пресс-служба казанцев объявила 24 сентября.

