Гвардиола рассказал, какой аспект удалось улучшить за счёт матча Кубка лиги

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об аспекте игры «горожан», который удалось улучшить за счёт выездной игры в рамках 1/16 финала Кубка английской лиги с «Хаддерсфилд Таун» (2:0).

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
24 сентября 2025, среда. 21:45 МСК
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Фоден – 18'     0:2 Савио – 74'    

«Мы провели качественный матч, заметно укрепив оборону, и благодаря контролю мяча добились положительного исхода. За всю игру соперники создали лишь одну реальную угрозу нашим воротам за почти 90 минут. Имея за плечами десятилетний опыт выступлений в Кубке Англии и Кубке лиги, я хорошо понимаю, насколько трудными могут быть выездные матчи против клубов Чемпионшипа и Первой лиги, и мы всегда ответственно готовимся к таким играм», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

В 1/8 финала соревнований «Манчестер Сити» сыграет в гостях с валлийским «Суонси Сити».

«Манчестер Сити» обыграл «Хаддерсфилд» и вышел в 1/8 финала Кубка английской лиги

