«Должен был отличиться ещё дважды». Артета — о дебютном голе Эзе за «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о дебютном голе новичка «канониров» атакующего полузащитника Эберечи Эзе в выездном матче третьего раунда Кубка английской лиги с «Порт Вейлом» (Барслем). Матч завершился уверенной победой лондонской команды со счётом 2:0. Победный гол во встрече на счету Эзе.

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
24 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Порт Вейл
Барслем
Окончен
0 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Эзе – 8'     0:2 Троссард – 86'    

«Эберечи Эзе открыл счёт своим голам за команду? Мы рассчитывали именно на такую результативность, но он должен был отличиться ещё дважды. Нам важно, чтобы он чаще владел мячом, и мы работаем над созданием условий для этого», — приводит слова Артеты издание BBC.

«Арсенал» объявил о трансфере английского полузащитника Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас» 23 августа. Сумма трансфера, по данным интернет-портала Transfermarkt, составила € 69,3 млн. Во всех турнирах в текущем сезоне Эзе принял участие в семи матчах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

