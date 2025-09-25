«Должен был отличиться ещё дважды». Артета — о дебютном голе Эзе за «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о дебютном голе новичка «канониров» атакующего полузащитника Эберечи Эзе в выездном матче третьего раунда Кубка английской лиги с «Порт Вейлом» (Барслем). Матч завершился уверенной победой лондонской команды со счётом 2:0. Победный гол во встрече на счету Эзе.

«Эберечи Эзе открыл счёт своим голам за команду? Мы рассчитывали именно на такую результативность, но он должен был отличиться ещё дважды. Нам важно, чтобы он чаще владел мячом, и мы работаем над созданием условий для этого», — приводит слова Артеты издание BBC.

«Арсенал» объявил о трансфере английского полузащитника Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас» 23 августа. Сумма трансфера, по данным интернет-портала Transfermarkt, составила € 69,3 млн. Во всех турнирах в текущем сезоне Эзе принял участие в семи матчах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

