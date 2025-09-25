Кузяев ответил, насколько фактор тренера и знакомых игроков повлиял на переход в «Рубин»

Новичок «Рубина» Далер Кузяев высказался о влиянии главного тренера Рашида Рахимова и знакомых футболиста на решение перейти в казанский клуб.

— У тебя есть знакомые в команде, а также ты хорошо знаешь тренера. Насколько этот фактор повлиял на твоё решение?

— В первую очередь, я отталкивался от спортивной составляющей. Я знаю Олега Иванова, Антона Швеца, был в сборной с Артуром Нигматуллиным. Я смотрел на команду в целом. Естественно, ребята помогут мне в адаптации в команде и клубе. Думаю, моя адаптация не затянется слишком долго, — приводит слова Кузяева официальный сайт «Рубина».

Летом 2025 года Кузяев стал свободным агентом после завершения контракта с французским «Гавром». Информация о заключении соглашения с 32-летним игроком была обнародована пресс-службой казанского клуба 24 сентября.

