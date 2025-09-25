Скидки
Полузащитник «Краснодара» Сперцян обменялся лок-киками с бойцом UFC Царукяном

Полузащитник «Краснодара» Сперцян обменялся лок-киками с бойцом UFC Царукяном
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян обменялся лёгкими лоу-киками со вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Арманом Царукяном на тренировке. Также голкипер Станислав Агкацев поборолся с олимпийским чемпионом Заурбеком Сидаковым.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Чемпионата».

После девяти туров чемпионата России «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, записав в свой актив 19 очков. Ближайшего преследователя в лице ЦСКА команда опережает на одно очко.

В следующем туре РПЛ «Краснодар» встретится с «Ростовом». Матч состоится 27 сентября Ростове-на-Дону, начало – 19:00.

