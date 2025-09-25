Хет-трик Хулиана Альвареса в мадридском дерби стал первым в его европейской карьере

Аргентинский нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес отметился тремя забитыми мячами в мадридском дерби в рамках 6-го тура испанской Ла Лиги с «Райо Вальекано», завершившемся победой «матрасников» со счётом 3:2. Как сообщает El Grafico, этот хет-трик стал первым в европейском клубе для 25-летнего аргентинского футболиста.

До этого матча Альварес не забивал три и более мячей с 26 мая 2022 года, когда в игре Кубка Либертадорес он забил шесть голов в ворота перуанского «Альянс Лимы» (8:1).

Аргентинец перешёл в «Манчестер Сити» в январе 2022 года из «Ривер Плейта», однако до июля 2022-го он остался в клубе из Буэнос-Айреса на правах аренды. В 2024 году Альварес перебрался в столицу Испании.

Необычные названия футбольных клубов: