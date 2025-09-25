Скидки
Главная Футбол Новости

Хет-трик Хулиана Альвареса в мадридском дерби стал первым в его европейской карьере

Комментарии

Аргентинский нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес отметился тремя забитыми мячами в мадридском дерби в рамках 6-го тура испанской Ла Лиги с «Райо Вальекано», завершившемся победой «матрасников» со счётом 3:2. Как сообщает El Grafico, этот хет-трик стал первым в европейском клубе для 25-летнего аргентинского футболиста.

Испания — Примера . 6-й тур
24 сентября 2025, среда. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 2
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Альварес – 15'     1:1 Чаварриа – 45+1'     1:2 Гарсия – 77'     2:2 Альварес – 80'     3:2 Альварес – 88'    

До этого матча Альварес не забивал три и более мячей с 26 мая 2022 года, когда в игре Кубка Либертадорес он забил шесть голов в ворота перуанского «Альянс Лимы» (8:1).

Аргентинец перешёл в «Манчестер Сити» в январе 2022 года из «Ривер Плейта», однако до июля 2022-го он остался в клубе из Буэнос-Айреса на правах аренды. В 2024 году Альварес перебрался в столицу Испании.

«Атлетико» вырвал победу у «Райо» в Ла Лиге, забив дважды в концовке, у Альвареса хет-трик

