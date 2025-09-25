Скидки
«Просто шутка какая-то». Руни подверг критике итоговое место Рафиньи в голосовании на «ЗМ»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни остался недоволен итогами голосования за «Золотой мяч» 2025 года. Напомним, награду получил французский крайний нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле. Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья, который, по мнению Уэйна, заслужил победы, занял лишь пятую строчку.

«Это просто шутка какая-то. Как получилось, что Рафинья занял лишь пятую позицию, а Витинья — третью? Ведь именно Рафа вёл свою команду в ключевые моменты, играл с душой и сердцем, дарил нам волшебные вечера. Если это не заслуживает «Золотой мяч», тогда что же достойно? По-моему, он заслуживал первого места», — приводит слова Руни Barca Universal.

Отметим, места со второго по четвёртое в голосовании распределились следующим образом: Ламин Ямаль («Барселона») — второй, Витинья («ПСЖ») — третий, Мохамед Салах («Ливерпуль») — четвёртый.

В минувшем сезоне бразильский нападающий принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 34 голами и 25 результативными передачами. В составе «Барселоны» Рафинья выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

