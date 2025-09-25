Скидки
«Должны беречь его». Диего Симеоне назвал лучшего футболиста в «Атлетико»

Комментарии

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о нападающем Хулиане Альваресе после его хет-трика в матче 6-го тура испанской Ла Лиги с «Райо Вальекано» (3:2).

Испания — Примера . 6-й тур
24 сентября 2025, среда. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 2
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Альварес – 15'     1:1 Чаварриа – 45+1'     1:2 Гарсия – 77'     2:2 Альварес – 80'     3:2 Альварес – 88'    

«Хулиан — лучший игрок в нашей команде. Мы должны беречь его и сделать всё, чтобы он оставался в «Атлетико» на многие годы. Он должен помогать нам, а мы — помогать ему, чтобы он смог стать ещё сильнее, чем сейчас. Каждый раз, когда он делает разницу на поле, это приносит нам огромную пользу», — приводит слова Альвареса Football Espana.

Ранее сообщалось, что «Барселона» проявляет интерес к Альваресу.

Альварес перешёл в «Атлетико» в августе 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2030 года.

Хет-трик Хулиана Альвареса в мадридском дерби стал первым в его европейской карьере
