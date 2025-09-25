«Должны беречь его». Диего Симеоне назвал лучшего футболиста в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о нападающем Хулиане Альваресе после его хет-трика в матче 6-го тура испанской Ла Лиги с «Райо Вальекано» (3:2).

«Хулиан — лучший игрок в нашей команде. Мы должны беречь его и сделать всё, чтобы он оставался в «Атлетико» на многие годы. Он должен помогать нам, а мы — помогать ему, чтобы он смог стать ещё сильнее, чем сейчас. Каждый раз, когда он делает разницу на поле, это приносит нам огромную пользу», — приводит слова Альвареса Football Espana.

Ранее сообщалось, что «Барселона» проявляет интерес к Альваресу.

Альварес перешёл в «Атлетико» в августе 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2030 года.