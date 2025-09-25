Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» в гостях разгромить «Нью-Йорк Сити» в МЛС

В ночь с 24 на 25 сентября завершился матч МЛС, в котором «Нью-Йорк Сити» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Сити Филд» и закончилась разгромной победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей дубль и результативная передача на счету звёздного аргентинского форварда Лионеля Месси. Кроме того, по голу забили другие нападающие: уругваец Луис Суарес и аргентинец Бальтасар Родригес.

«Интер Майами» одержал третью победу подряд. «Нью-Йорк Сити» прервал серию из трёх побед подряд. В следующем матче «цапли» встретятся в гостях с «Торонто», а команда из Нью-Йорка сыграет на выезде с «Нью-Йорк Ред Буллз».

После разгромной победы «Интер Майами» вышел на третье место в Восточной конференции, набрав 55 очков после 29 матчей. «Нью-Йорк Сити» идёт на пятом месте в той же конференции, имея в активе 53 очка после 31 встречи.

Победители футбольных турниров-2025: