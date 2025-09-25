Скидки
Амкал — Енисей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

Нью-Йорк Сити — Интер Майами, результат матча 25 сентября 2025, счёт 0:4, МЛС, Лионель Месси, Луис Суарес

Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» в гостях разгромить «Нью-Йорк Сити» в МЛС
Аудио-версия:
В ночь с 24 на 25 сентября завершился матч МЛС, в котором «Нью-Йорк Сити» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Сити Филд» и закончилась разгромной победой гостей со счётом 4:0.

США — Major League Soccer . МЛС
25 сентября 2025, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
Окончен
0 : 4
Интер Майами
Майами
0:1 Родригес – 43'     0:2 Бускетс – 74'     0:3 Суарес – 83'     0:4 Месси – 86'    

В составе победителей дубль и результативная передача на счету звёздного аргентинского форварда Лионеля Месси. Кроме того, по голу забили другие нападающие: уругваец Луис Суарес и аргентинец Бальтасар Родригес.

«Интер Майами» одержал третью победу подряд. «Нью-Йорк Сити» прервал серию из трёх побед подряд. В следующем матче «цапли» встретятся в гостях с «Торонто», а команда из Нью-Йорка сыграет на выезде с «Нью-Йорк Ред Буллз».

После разгромной победы «Интер Майами» вышел на третье место в Восточной конференции, набрав 55 очков после 29 матчей. «Нью-Йорк Сити» идёт на пятом месте в той же конференции, имея в активе 53 очка после 31 встречи.

Календарь МЛС
Турнирная таблица МЛС
«Это катастрофа для «Майами», клубом управляет его отец». Экс-игрок МЛС — о Месси

Победители футбольных турниров-2025:

Новости. Футбол
