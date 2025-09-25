Скидки
Амкал — Енисей. Прямая трансляция
Радимов объяснил, почему Кузяеву не удалось закрепиться в Европе

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов высказался о полузащитнике Далере Кузяеве, который перешёл в «Рубин».

«Далеру надо было раньше уезжать, тогда бы получилось раньше привыкнуть, адаптироваться и больше было бы времени. Проблематично было Кузяеву сразу из «Гавра» перепрыгнуть в топ‑клуб, как, допустим, Смертин, который из «Бордо» перешёл в «Челси», у него было больше времени на адаптацию и на всё прочее. Далеру этого времени не хватило, если бы он раньше это сделал, наверное, получилось бы более ярко сверкнуть в Европе, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Летом прошлого года Кузяев получил статус свободного агента после завершения контракта с «Гавром». В составе французского клуба, куда он перешёл в 2023 году, российский полузащитник провёл 46 игр во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

Большой камбэк в РПЛ! Почему Кузяев — не в Европе, не в ЦСКА и отказал Черчесову?
