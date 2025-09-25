Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Амкал — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов рассказал, когда российским игрокам нужно уезжать в Европу, упомянув Миранчуков

Колыванов рассказал, когда российским игрокам нужно уезжать в Европу, упомянув Миранчуков
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Игорь Колыванов назвал возраст, в котором футболистам можно уезжать в европейские чемпионаты из Российской Премьер-Лиги.

«В Европу нужно уезжать не в 30 лет, а хотя бы в 26, 27… У тебя будет шанс проявить себя и попасть в более статусную команду. Кузяев играл в «Гавре», который боролся за выживание, а до этого был в «Зените» — вёл борьбу за чемпионство. При этом я не говорю, что ехать туда не надо при возможности. Кузяев хотел себя попробовать — не думаю, что он там денег больше заработал. Но нужно уезжать всё же туда, когда ты моложе, чтобы иметь шанс закрепиться. При этом Миранчуки уехали в нужном возрасте, но закрепиться в Европе не смогли», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

Летом 2025 года Кузяев стал свободным агентом после завершения контракта с французским «Гавром». 24 сентября стало известно, что 32-летний Далер пополнил состав казанского «Рубина».

Материалы по теме
Никитин объяснил, почему Рахимов, а не Семак — идеальный тренер для Кузяева
Кузяев ответил, насколько фактор тренера и знакомых игроков повлиял на переход в «Рубин»

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android