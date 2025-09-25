Колыванов рассказал, когда российским игрокам нужно уезжать в Европу, упомянув Миранчуков

Бывший российский футболист Игорь Колыванов назвал возраст, в котором футболистам можно уезжать в европейские чемпионаты из Российской Премьер-Лиги.

«В Европу нужно уезжать не в 30 лет, а хотя бы в 26, 27… У тебя будет шанс проявить себя и попасть в более статусную команду. Кузяев играл в «Гавре», который боролся за выживание, а до этого был в «Зените» — вёл борьбу за чемпионство. При этом я не говорю, что ехать туда не надо при возможности. Кузяев хотел себя попробовать — не думаю, что он там денег больше заработал. Но нужно уезжать всё же туда, когда ты моложе, чтобы иметь шанс закрепиться. При этом Миранчуки уехали в нужном возрасте, но закрепиться в Европе не смогли», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

Летом 2025 года Кузяев стал свободным агентом после завершения контракта с французским «Гавром». 24 сентября стало известно, что 32-летний Далер пополнил состав казанского «Рубина».

Российские футболисты за рубежом: