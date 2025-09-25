Игорь Колыванов: Рахимов не зря пригласил Кузяева в «Рубин», конструктивный игрок

Экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал подписание контракта между казанским «Рубином» и бывшим полузащитником «Зенита» и французского «Гавра» 32-летним Далером Кузяевым.

«Сейчас сложно сказать — поможет он или нет «Рубину». Когда ты не играешь восемь месяцев, то затем всегда сложно набирать физическую форму. Рахимов не зря же его пригласил. В свое время Кузяев был конструктивным игроком: умный, техничный, мог забить и отдать передачу. Его взяли с прицелом на будущее. Рахимов сделает всё, чтобы Кузяев заиграл в «Рубине». У Кузяева есть возможность всё всем доказать. 31–32 — не такой большой возраст», — сказал Колыванов в эфире телеканала «Матч ТВ».

24 сентября официальный телеграм-канал казанского «Рубина» объявил о подписании контракта до конца сезона-2025/2026 с хавбеком Далером Кузяевым, переход осуществлён на правах свободного агента. С июля 2023 года по июнь 2025 года Кузяев выступал за французский «Гавр», до этого футболист провёл шесть сезонов в составе петербургского «Зенита». За сборную России Далер сыграл 51 матч, отметившись тремя голами и семью результативными передачами.

