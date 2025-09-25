Олег Корнаухов высказался о проблемах мадридского «Атлетико»

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов объяснил причины сложного старта мадридского «Атлетико» в новом сезоне испанской Ла Лиги. 24 сентября в матче 6-го тура национального первенства «матрасники» победили дома «Райо Вальекано» со счётом 3:2, перевернув ход игры в заключительной десятиминутке.

«В начале чемпионата «Атлетико» потерпел всего одно поражение, но было три ничейных результата. В шести матчах мадридцы забивали первыми. В лучшие годы команды Симеоне этого хватило бы для победы. Сейчас команда перестраивается. Новая роль у Гризманна будет. Пока игроки притираются. Футболисты, которые пришли, пока не до конца вписаны в эту игру. «Атлетико» всегда славился слаженностью, терпением. Плюс были игроки мирового уровня в атаке, которые могли сделать результат. Вот той организации пока не хватает, но игроки хорошие есть», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В шести матчах чемпионата Испании «Атлетико»набрал девять очков и делит с «Бетисом» восьмое и девятое места в турнирной таблице.

Видео: Фанаты «Атлетико» скандируют расистские кричалки про Винисиуса