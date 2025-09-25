Скидки
Амкал — Енисей. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Корнаухов объяснил, почему считает, что Ямаль должен был получить «Золотой мяч»

Бывший футболист московского ЦСКА и телеэксперт Олег Корнаухов рассказал, почему считает, что 18-летний крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль должен был получить «Золотой мяч» 2025 года.

«Криштиану Роналду и Месси сошли с Олимпа. Сейчас за награду ведут борьбу другие люди. Кто‑то склоняется к Дембеле, кто‑то к другим футболистам «ПСЖ», Ямалю. Но я склоняюсь к Ямалю. Он играет прекрасно — смотреть за его игрой одно наслаждение», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

В понедельник, 22 сентября, 28-летний Дембеле впервые в карьере стал лауреатом награды «Золотой мяч». Ямаль занял в голосовании второе место, на третьей позиции расположился португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья.

«Просто шутка какая-то». Руни подверг критике итоговое место Рафиньи в голосовании на «ЗМ»

Чем уникален Ламин Ямаль:

