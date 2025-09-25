Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Спартак»? Кого будет раздражать 7-е место?» Смолов — о главном раздражителе «Краснодара»

Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов высказался о главном раздражителе для «южан» в Российской Премьер-Лиге.

— Ты был в «Краснодаре». Внутри «Краснодара» главный всё-таки раздражитель «Спартак» или «Зенит»?

— «Зенит».

— То есть, внутри «Краснодара» «Зенит» — самый популярный российский клуб?

— Популярный или нет я не знаю, но раздражитель главный точно.

— А почему не «Спартак»?

— Ой, да *****, седьмое место кого раздражать будет? — сказал Смолов в эфире подкаста Smol FM на YouTube-канале BetBoom Sports.

На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Деяна Станковича 15 очков. «Зенит» идёт на пятой строчке, набрав 16 очков. Возглавляет чемпионат России «Краснодар», у которого 19 очков.

