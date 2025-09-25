Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Амкал — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак»? Кого будет раздражать 7-е место?» Смолов — о главном раздражителе «Краснодара»

«Спартак»? Кого будет раздражать 7-е место?» Смолов — о главном раздражителе «Краснодара»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов высказался о главном раздражителе для «южан» в Российской Премьер-Лиге.

— Ты был в «Краснодаре». Внутри «Краснодара» главный всё-таки раздражитель «Спартак» или «Зенит»?
— «Зенит».

— То есть, внутри «Краснодара» «Зенит» — самый популярный российский клуб?
— Популярный или нет я не знаю, но раздражитель главный точно.

— А почему не «Спартак»?
— Ой, да *****, седьмое место кого раздражать будет? — сказал Смолов в эфире подкаста Smol FM на YouTube-канале BetBoom Sports.

На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Деяна Станковича 15 очков. «Зенит» идёт на пятой строчке, набрав 16 очков. Возглавляет чемпионат России «Краснодар», у которого 19 очков.

Материалы по теме
«Не стоит он этих денег, как и Сперцян». Смолов — о € 23 млн за Батракова

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android