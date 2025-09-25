Скидки
Главная Футбол Новости

РФС открыл в московском метро фотовыставку, посвящённую женскому футболу

РФС открыл в московском метро фотовыставку, посвящённую женскому футболу
Комментарии

Официальный телеграм-канал РФС объявил об открытии в столичном метро посвящённой женскому футболу фотоэкспозиции, организованной в сотрудничестве с Московским метрополитеном.

Фотовыставка организована в эскалаторной галерее станции метро «Воробьёвы горы» и будет функционировать по 14 октября включительно.

Фото: РФС

Фото: РФС

Фото: РФС

Фото: РФС

Фото: РФС

В работах 20 фотографов из различных российских городов зафиксированы самые яркие моменты матчей Winline Кубка России среди женских команд, эмоции болельщиков и футболисток, принимавших участие в соревновании.

В финале Кубка России — 2025 среди женских команд 12 октября встретятся московский ЦСКА и петербургский «Зенит».

Видео: Победная раздевалка женского ЦСКА после Суперкубка России

Комментарии
