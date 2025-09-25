Скидки
Корнаухов назвал причину, по которой «Рубин» подписал Далера Кузяева

Бывший футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов высказался о переходе в казанский «Рубин» центрального полузащитника Далера Кузяева. О подписании контракта с 32-летним футболистом пресс-служба казанцев объявила в среду, 24 сентября.

«Его взяли для вариативности и повышения количества качественных футболистов в обойме. Когда Кузяев уходил из «Зенита», он был футболистом топового уровня для чемпионата и сборной России. В «Зените» он играл важную роль. Затем он ушёл в «Гавр», два года успешно боролся за выживание там. Он, наверное, устал бороться за нижние места в турнирной таблице. Посмотрим, сколько ему нужно времени, чтобы привести себя в порядок в игровому тонусе. В первых матчах Кузяеву будет тяжело», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Летом 2025 года полузащитник 32-летний Кузяев завершил контракт с французским клубом «Гавр» и стал свободным агентом. Последним российским клубом, за который футболист выступал — санкт-петербургский «Зенит», с которым завоевал пять чемпионских титулов подряд в период с 2019 по 2023 годы.

