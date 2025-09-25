Скидки
Только два аргентинца забивали 3+ мяча в Ла Лиге после Лионеля Месси

Только два аргентинца забивали 3+ мяча в Ла Лиге после Лионеля Месси
Аргентинский нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес отметился тремя забитыми мячами в мадридском дерби в рамках 6-го тура испанской Ла Лиги с «Райо Вальекано». Встреча завершилась победой «матрасников» со счётом 3:2. Альварес третий аргентинский футболист с 2020 года, оформивший хет-трик или забивший более трёх мячей в одном матче Ла Лиги.

Испания — Примера . 6-й тур
24 сентября 2025, среда. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 2
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Альварес – 15'     1:1 Чаварриа – 45+1'     1:2 Гарсия – 77'     2:2 Альварес – 80'     3:2 Альварес – 88'    

22 февраля 2020 года Лионель Месси оформил покер в матче с «Эйбаром» (5:0). После этого только Альварес и Валентин Кастельянос из аргентинцев отмечались тремя и более мячами. Форвард «Лацио» по прозвищу Тати 25 апреля 2023 года забил четыре гола в игре с мадридским «Реалом» (4:2).

Альварес перешёл в «Атлетико» в августе 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2030 года. В текущем сезоне аргентинец отметился четырьмя голами и одной результативной передачей в шести встречах.

