Только два аргентинца забивали 3+ мяча в Ла Лиге после Лионеля Месси

Аргентинский нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес отметился тремя забитыми мячами в мадридском дерби в рамках 6-го тура испанской Ла Лиги с «Райо Вальекано». Встреча завершилась победой «матрасников» со счётом 3:2. Альварес третий аргентинский футболист с 2020 года, оформивший хет-трик или забивший более трёх мячей в одном матче Ла Лиги.

22 февраля 2020 года Лионель Месси оформил покер в матче с «Эйбаром» (5:0). После этого только Альварес и Валентин Кастельянос из аргентинцев отмечались тремя и более мячами. Форвард «Лацио» по прозвищу Тати 25 апреля 2023 года забил четыре гола в игре с мадридским «Реалом» (4:2).

Альварес перешёл в «Атлетико» в августе 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2030 года. В текущем сезоне аргентинец отметился четырьмя голами и одной результативной передачей в шести встречах.

Лучший бомбардир в мировом футболе: