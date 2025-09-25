Игорь Колыванов рассказал, до какого момента Диего Симеоне будет тренировать «Атлетико»

Экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал работу главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

«Нужно отдать должное — у «Атлетико» есть характер. С таким тренером, как Симеоне, его не может не быть. Симеоне будет тренировать команду, пока не выиграет Лигу чемпионов», — сказал Колыванов в эфире телеканала «Матч ТВ».

24 сентября в матче 6-го тура испанской Ла Лиги «Атлетико» победил дома «Райо Вальекано» со счётом 3:2, перевернув ход игры в заключительной десятиминутке. В шести матчах чемпионата Испании «Атлетико» набрал девять очков и делит с «Бетисом» восьмое и девятое места в турнирной таблице.

55-летний аргентинский тренер Диего Симеоне работает с мадридским «Атлетико» с декабря 2011 года. Под его руководством «матрасники» завоевали восемь трофеев, дважды выигрывали чемпионат Испании и дважды выходили в финал Лиги чемпионов.

