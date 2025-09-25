Скидки
Главная Футбол Новости

Игорь Колыванов рассказал, до какого момента Диего Симеоне будет тренировать «Атлетико»

Аудио-версия:
Комментарии

Экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов прокомментировал работу главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

Испания — Примера . 6-й тур
24 сентября 2025, среда. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 2
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Альварес – 15'     1:1 Чаварриа – 45+1'     1:2 Гарсия – 77'     2:2 Альварес – 80'     3:2 Альварес – 88'    

«Нужно отдать должное — у «Атлетико» есть характер. С таким тренером, как Симеоне, его не может не быть. Симеоне будет тренировать команду, пока не выиграет Лигу чемпионов», — сказал Колыванов в эфире телеканала «Матч ТВ».

24 сентября в матче 6-го тура испанской Ла Лиги «Атлетико» победил дома «Райо Вальекано» со счётом 3:2, перевернув ход игры в заключительной десятиминутке. В шести матчах чемпионата Испании «Атлетико» набрал девять очков и делит с «Бетисом» восьмое и девятое места в турнирной таблице.

55-летний аргентинский тренер Диего Симеоне работает с мадридским «Атлетико» с декабря 2011 года. Под его руководством «матрасники» завоевали восемь трофеев, дважды выигрывали чемпионат Испании и дважды выходили в финал Лиги чемпионов.

Видео: Фанаты «Атлетико» собираются в Мадриде для празднования титула

