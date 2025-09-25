Форвард «Атлетико» Альварес после своего хет-трика высказался о грядущем дерби с «Реалом»

Аргентинский нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес отметился тремя забитыми мячами в матче 6-го тура испанской Ла Лиги с «Райо Вальекано» (3:2). После игры форвард высказался о предстоящей встрече 7-го тура, в рамках которой в мадридском дерби «матрасники» сойдутся с «Реалом».

«Нам было необходимо выиграть и вернуть уверенность команде. Хотя мы демонстрировали хорошую игру и ранее, но нам мешали мелкие ошибки. Важно продолжать трудиться, чтобы закрепить успех. Впереди игра с «Реалом»? Нужно восстановиться и сконцентрироваться на встрече с мадридцами. Перед своими фанатами мы постараемся показать максимум и добыть важные три очка», — приводит слова Альвареса испанское издание Marca.

Встреча с «Реалом» состоится 27 сентября на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано». Начало — в 17:15 мск.

