Главная Футбол Новости

Форвард «Атлетико» Альварес после своего хет-трика высказался о грядущем дерби с «Реалом»

Форвард «Атлетико» Альварес после своего хет-трика высказался о грядущем дерби с «Реалом»
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинский нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес отметился тремя забитыми мячами в матче 6-го тура испанской Ла Лиги с «Райо Вальекано» (3:2). После игры форвард высказался о предстоящей встрече 7-го тура, в рамках которой в мадридском дерби «матрасники» сойдутся с «Реалом».

Испания — Примера . 6-й тур
24 сентября 2025, среда. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 2
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Альварес – 15'     1:1 Чаварриа – 45+1'     1:2 Гарсия – 77'     2:2 Альварес – 80'     3:2 Альварес – 88'    
Испания — Примера . 7-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
«Нам было необходимо выиграть и вернуть уверенность команде. Хотя мы демонстрировали хорошую игру и ранее, но нам мешали мелкие ошибки. Важно продолжать трудиться, чтобы закрепить успех. Впереди игра с «Реалом»? Нужно восстановиться и сконцентрироваться на встрече с мадридцами. Перед своими фанатами мы постараемся показать максимум и добыть важные три очка», — приводит слова Альвареса испанское издание Marca.

Встреча с «Реалом» состоится 27 сентября на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано». Начало — в 17:15 мск.

