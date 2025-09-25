Лионель Месси вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров МЛС

Известный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел в единоличные лидеры списка бомбардиров североамериканской футбольной лиги МЛС. Всего в текущем сезоне у Месси 24 гола.

На втором месте в гонке бомбардиров находится габонский форвард «Лос‑Анджелеса» Дени Буанга — 22 гола. Третью строчку занимает англичанин Сэм Сарридж из «Нэшвилла» — 21 мяч.

Напомним, в матче с «Нью-Йорк Сити», который завершился победой «цапель» со счётом 4:0, Месси оформил дубль и отдал результативную передачу.

Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года в качестве свободного агента. За этот период нападающий принял участие в 77 матчах во всех турнирах, в которых отметился 66 голами и 32 результативными передачами.

