Лионель Месси вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров МЛС
Известный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел в единоличные лидеры списка бомбардиров североамериканской футбольной лиги МЛС. Всего в текущем сезоне у Месси 24 гола.
США — Major League Soccer . МЛС
25 сентября 2025, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
Окончен
0 : 4
Интер Майами
Майами
0:1 Родригес – 43' 0:2 Месси – 74' 0:3 Суарес – 83' 0:4 Месси – 86'
На втором месте в гонке бомбардиров находится габонский форвард «Лос‑Анджелеса» Дени Буанга — 22 гола. Третью строчку занимает англичанин Сэм Сарридж из «Нэшвилла» — 21 мяч.
Напомним, в матче с «Нью-Йорк Сити», который завершился победой «цапель» со счётом 4:0, Месси оформил дубль и отдал результативную передачу.
Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года в качестве свободного агента. За этот период нападающий принял участие в 77 матчах во всех турнирах, в которых отметился 66 голами и 32 результативными передачами.
