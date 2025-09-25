Скидки
КАМАЗ — Спартак Кострома. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер Майами» досрочно обеспечил себе участие как минимум в плей-ин МЛС

«Интер Майами» досрочно обеспечил себе участие как минимум в плей-ин МЛС
«Интер Майами» разгромил в гостях «Нью-Йорк Сити» со счётом 4:0 и досрочно обеспечил себе место как минимум в плей-ин североамериканской лиги МЛС.

США — Major League Soccer . МЛС
25 сентября 2025, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
Окончен
0 : 4
Интер Майами
Майами
0:1 Родригес – 43'     0:2 Месси – 74'     0:3 Суарес – 83'     0:4 Месси – 86'    

По итогам 29 матчей «Интер Майами» под руководством Хавьера Маскерано набрал 55 очков и оторвался от 10-го места, которое гарантированно не попадёт в плей-ин, на 12 очков. На этой строчке находится «Нью-Йорк Ред Буллз» (43), сыгравший 31 матч из 34, и он не сможет набрать в оставшихся играх более девяти очков.

«Интер Майами» может также гарантировать себе прямую путёвку в плей-офф, если по итогам регулярного чемпионата займёт место не ниже седьмого. Для этого в ближайших пяти играх «цапли» должны набрать не менее четырёх очков.

