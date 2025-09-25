«Интер Майами» досрочно обеспечил себе участие как минимум в плей-ин МЛС

«Интер Майами» разгромил в гостях «Нью-Йорк Сити» со счётом 4:0 и досрочно обеспечил себе место как минимум в плей-ин североамериканской лиги МЛС.

По итогам 29 матчей «Интер Майами» под руководством Хавьера Маскерано набрал 55 очков и оторвался от 10-го места, которое гарантированно не попадёт в плей-ин, на 12 очков. На этой строчке находится «Нью-Йорк Ред Буллз» (43), сыгравший 31 матч из 34, и он не сможет набрать в оставшихся играх более девяти очков.

«Интер Майами» может также гарантировать себе прямую путёвку в плей-офф, если по итогам регулярного чемпионата займёт место не ниже седьмого. Для этого в ближайших пяти играх «цапли» должны набрать не менее четырёх очков.

Материалы по теме Лионель Месси вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров МЛС

Сын Суареса не поздоровался с Месси: