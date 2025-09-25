Месси опубликовал пост после разгромной победы «Интер Майами» в матче с «Нью-Йорк Сити»

Известный нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост о разгромной победе «цапель» в выездном матче МЛС с «Нью-Йорк Сити». Встреча завершилась со счётом 4:0.

«Отличная игра в исполнении всей команды. Ещё три очка… Мы продолжаем путь!» — написал Месси на своей странице в социальных сетях.

Отметим, Месси в данной игре отметился дублем и результативной передачей. По итогам матча «Интер Майами» под руководством Хавьера Маскерано набрал 55 очков и обеспечил себе место как минимум в плей-ин североамериканской лиги, оторвавшись от 10-го места, которое гарантированно не попадёт в плей-ин на 12 очков.

