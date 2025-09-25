Скидки
КАМАЗ — Спартак Кострома. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Месси опубликовал пост после разгромной победы «Интер Майами» в матче с «Нью-Йорк Сити»

Месси опубликовал пост после разгромной победы «Интер Майами» в матче с «Нью-Йорк Сити»
Комментарии

Известный нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал пост о разгромной победе «цапель» в выездном матче МЛС с «Нью-Йорк Сити». Встреча завершилась со счётом 4:0.

США — Major League Soccer . МЛС
25 сентября 2025, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
Окончен
0 : 4
Интер Майами
Майами
0:1 Родригес – 43'     0:2 Месси – 74'     0:3 Суарес – 83'     0:4 Месси – 86'    

«Отличная игра в исполнении всей команды. Ещё три очка… Мы продолжаем путь!» — написал Месси на своей странице в социальных сетях.

Отметим, Месси в данной игре отметился дублем и результативной передачей. По итогам матча «Интер Майами» под руководством Хавьера Маскерано набрал 55 очков и обеспечил себе место как минимум в плей-ин североамериканской лиги, оторвавшись от 10-го места, которое гарантированно не попадёт в плей-ин на 12 очков.

