Дубль Месси за «Интер Майами», «Зенит» — в финале Суперкубка Единой лиги. Главное к утру
Известный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в матче с «Нью-Йорк Сити», чем помог команде выйти как минимум в раунд плей-ин МЛС, «Зенит» переиграл «Дубай» и вышел в финал Суперкубка Единой лиги, российский голкипер «Флориды Пантерз» Даниил Тарасов сделал 47 сейвов и помог команде победить «Каролину Харрикейнз» в предсезонном матче. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» в гостях разгромить «Нью-Йорк Сити» в МЛС.
- «Зенит» в концовке вырвал победу у «Дубая» в полуфинале Суперкубка Единой лиги.
- 47 сейвов Тарасова помогли «Флориде» одержать волевую победу в матче с «Каролиной».
- Хет-трик Пинчука помог минскому «Динамо» дома победить «Торпедо».
- Дубль Шитова за две минуты помог «Торпедо» выйти в пятый раунд Пути регионов Кубка России.
- «Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, оказавшись сильнее «Северстали».
- Состоялась жеребьёвка четвёртого раунда Кубка английской лиги.
- Гол и ассист Егора Чинахова помогли «Коламбусу» одолеть «Питтсбург» без Малкина.
- Гол и пас Антони помогли «Бетису» сыграть вничью с «Ноттингем Форест» в матче Лиги Европы.
- «Атлетико» вырвал победу у «Райо» в Ла Лиге, забив дважды в концовке, у Альвареса хет-трик.
- Подколзин временно покинет «Эдмонтон» и вернётся в Россию из-за трагедии в семье.
- «Интер Майами» досрочно обеспечил себе участие как минимум в плей-ин МЛС.
- Шайба Уила в овертайме принесла московскому «Динамо» победу над «Шанхайскими Драконами».
