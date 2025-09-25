Скидки
25 сентября главные новости спорта, футбол, предсезонка НХЛ, результаты КХЛ, Кубок России, Лионель Месси

Дубль Месси за «Интер Майами», «Зенит» — в финале Суперкубка Единой лиги. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Известный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в матче с «Нью-Йорк Сити», чем помог команде выйти как минимум в раунд плей-ин МЛС, «Зенит» переиграл «Дубай» и вышел в финал Суперкубка Единой лиги, российский голкипер «Флориды Пантерз» Даниил Тарасов сделал 47 сейвов и помог команде победить «Каролину Харрикейнз» в предсезонном матче. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» в гостях разгромить «Нью-Йорк Сити» в МЛС.
  2. «Зенит» в концовке вырвал победу у «Дубая» в полуфинале Суперкубка Единой лиги.
  3. 47 сейвов Тарасова помогли «Флориде» одержать волевую победу в матче с «Каролиной».
  4. Хет-трик Пинчука помог минскому «Динамо» дома победить «Торпедо».
  5. Дубль Шитова за две минуты помог «Торпедо» выйти в пятый раунд Пути регионов Кубка России.
  6. «Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, оказавшись сильнее «Северстали».
  7. Состоялась жеребьёвка четвёртого раунда Кубка английской лиги.
  8. Гол и ассист Егора Чинахова помогли «Коламбусу» одолеть «Питтсбург» без Малкина.
  9. Гол и пас Антони помогли «Бетису» сыграть вничью с «Ноттингем Форест» в матче Лиги Европы.
  10. «Атлетико» вырвал победу у «Райо» в Ла Лиге, забив дважды в концовке, у Альвареса хет-трик.
  11. Подколзин временно покинет «Эдмонтон» и вернётся в Россию из-за трагедии в семье.
  12. «Интер Майами» досрочно обеспечил себе участие как минимум в плей-ин МЛС.
  13. Шайба Уила в овертайме принесла московскому «Динамо» победу над «Шанхайскими Драконами».
