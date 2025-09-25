Дубль Месси за «Интер Майами», «Зенит» — в финале Суперкубка Единой лиги. Главное к утру

Известный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оформил дубль в матче с «Нью-Йорк Сити», чем помог команде выйти как минимум в раунд плей-ин МЛС, «Зенит» переиграл «Дубай» и вышел в финал Суперкубка Единой лиги, российский голкипер «Флориды Пантерз» Даниил Тарасов сделал 47 сейвов и помог команде победить «Каролину Харрикейнз» в предсезонном матче. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

