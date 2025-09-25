Генич: у «Краснодара» может быть какой-то комплекс против «Зенита»

Известный футбольный комментатор, журналист и телеведущий Константин Генич поделился мыслями о поражении «Краснодара» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 0:2.

«Классно, что есть две такие структурные команды. «Краснодар» более понятен, более прагматичен и, как кажется, команда играет в силу своего потенциала и в силу своих игроков. А у «Зенита» просто огромнейший потенциал. И вот этот матч показал нам, что этот потенциал не израсходован. Интрига жива: смотрим, наслаждаемся этой интригой в Российской Премьер-Лиге. Ждём ответную игру между этими командами уже в Петербурге.

Лучшие пока свои матчи в 2025 году «Зенит» сыграл именно против «Краснодара». Вот у «Краснодара» может быть какой-то комплекс против «Зенита». А «Зенит» свои лучшие игры выдаёт тогда, когда супер настраивается. 4:1 дома, когда выиграли, и здесь 2:0 на выезде — важнейшая победа», — сказал Генич в шоу «Лови Генича».

«Краснодар» возглавляет чемпионат России. В активе команды Мурада Мусаева 19 очков. «Зенит» идёт на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 16 очков.

