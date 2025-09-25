Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Ахдуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич: у «Краснодара» может быть какой-то комплекс против «Зенита»

Генич: у «Краснодара» может быть какой-то комплекс против «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный комментатор, журналист и телеведущий Константин Генич поделился мыслями о поражении «Краснодара» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 0:2.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«Классно, что есть две такие структурные команды. «Краснодар» более понятен, более прагматичен и, как кажется, команда играет в силу своего потенциала и в силу своих игроков. А у «Зенита» просто огромнейший потенциал. И вот этот матч показал нам, что этот потенциал не израсходован. Интрига жива: смотрим, наслаждаемся этой интригой в Российской Премьер-Лиге. Ждём ответную игру между этими командами уже в Петербурге.

Лучшие пока свои матчи в 2025 году «Зенит» сыграл именно против «Краснодара». Вот у «Краснодара» может быть какой-то комплекс против «Зенита». А «Зенит» свои лучшие игры выдаёт тогда, когда супер настраивается. 4:1 дома, когда выиграли, и здесь 2:0 на выезде — важнейшая победа», — сказал Генич в шоу «Лови Генича».

«Краснодар» возглавляет чемпионат России. В активе команды Мурада Мусаева 19 очков. «Зенит» идёт на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 16 очков.

Материалы по теме
Сборная 9-го тура РПЛ. Доминация «Зенита» и оживший бомбардир «Спартака»
Сборная 9-го тура РПЛ. Доминация «Зенита» и оживший бомбардир «Спартака»

Легионеры на контракте с «Зенитом»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android