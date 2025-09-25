Смолов ответил на вопрос о главном фаворите РПЛ после поражения «Краснодара» от «Зенита»

Бывший нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов высказался о главном фаворите Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 после поражения «быков» в домашнем матче 9-го тура соревнований с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 0:2.

— После матча у вас изменилось представление о том, кто фаворит РПЛ?

— У меня изменилось, да… Изменилось мнение знаешь с какой точки зрения? У меня не появился другой фаворит. Я просто думаю, что сезон будет такой же, как и предыдущие два: до последнего тура борьба. То есть не будет какого-то явно фаворита, который там за четыре-пять туров станет чемпионом. Просто я думал, что если «Краснодар» обыграет «Зенит» сейчас, то в теории это всё… Они бы могли, грубо говоря, сильно раньше себе обеспечить чемпионство. Сейчас я думаю, что будет борьба, — сказал Смолов в эфире подкаста Smol FM на YouTube-канале BetBoom Sports.

«Краснодар» возглавляет чемпионат России. В активе команды Мурада Мусаева 19 очков. «Зенит» идёт на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 16 очков.

