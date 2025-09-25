Скидки
Аль-Хиляль — Аль-Ахдуд. Прямая трансляция
4 игрока «Сочи» и 2 футболиста «Спартака» — в топ-8 9-го тура РПЛ по дистанции на спринтах

Статистический оператор РУСТАТ опубликовал восьмёрку лучших футболистов 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по дистанции, преодолённой на спринтах (со скоростью выше 25,2 км/ч).

Лучшим по этому показателю стал полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич, пробежавший на спринтах в 9-м туре РПЛ 460 метров. Кроме него, в топ-8 вошли ещё три футболиста черноморского клуба — Захар Фёдоров (314 м, 5-е место), Яхья Аттийят-аллах (291 м, 6-е место) и Роман Ежов (281 м, 8-е место).

Второе и третье места в этом рейтинге разделили защитник ЦСКА Мойзес и полузащитник «Зенита» Вендел — по 386 метров. Также в список лучших в 9-м туре РПЛ по дистанции на спринтах попали два игрока «Спартака» — Жедсон Фернандеш (340 м, 4-е место) и Пабло Солари (287 м, 7-е место).

