Расписание матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 25 сентября

Сегодня, 25 сентября, состоятся матчи общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги Европы 25 сентября (время — московское):
19:45. «Гоу Эхед Иглс» (Нидерланды) – ФКСБ (Румыния);
19:45. «Лилль» (Франция) – «Бранн» (Норвегия);
22:00. «Штутгарт» (Германия) – «Сельта» (Испания);
22:00. «Утрехт» (Нидерланды) – «Лион» (Франция);
22:00. «Астон Вилла» (Англия) – «Болонья» (Италия);
22:00. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Генк» (Бельгия);
22:00. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Порту» (Португалия);
22:00. «Ференцварош» (Венгрия) – «Виктория Пльзень» (Чехия);
22:00. «Янг Бойз» (Швейцария) – «Панатинаикос» (Греция).
Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда победила английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.