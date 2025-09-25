Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 25 сентября

Сегодня, 25 сентября, состоятся матчи 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня пройдут четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей 1/32 финала Пути регионов Кубка России на 25 сентября (время — московское):
14:00. «Иркутск» – «Челябинск»;
17:00. «Амкал» – «Енисей»;
19:30. «КАМАЗ» – «Спартак» Кострома
20:00. «Волна» – «Арсенал» Тула
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, обыграв «Краснодар».