Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 25 сентября 2025 года

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 25 сентября
Сегодня, 25 сентября, состоятся матчи 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня пройдут четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей 1/32 финала Пути регионов Кубка России на 25 сентября (время — московское):

14:00. «Иркутск» – «Челябинск»;
17:00. «Амкал» – «Енисей»;
19:30. «КАМАЗ» – «Спартак» Кострома
20:00. «Волна» – «Арсенал» Тула

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, обыграв «Краснодар».

Календарь матчей Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
Топ-матчи четверга: медиафутболисты против профи, «Трактор» — «Авангард» в КХЛ и теннис
