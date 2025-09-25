Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гончаренко: к сожалению, для симпатичного «Локомотива» повторяется прошлый сезон

Гончаренко: к сожалению, для симпатичного «Локомотива» повторяется прошлый сезон
Комментарии

Белорусский тренер Виктор Гончаренко высказался о серии московского «Локомотива» из пяти ничьих в Мир Российской Премьер-Лиге.

«К сожалению, повторяется для «Локомотива», симпатичного «Локомотива», прошлый сезон, когда они очень хорошо начали, и потом начали терять очки по ходу. Я не знаю, может быть, не хватает того, что было у Юрия Павловича [Сёмина], — более опытных игроков: а-ля Чорлуки, ещё Баринова. Потому что на самом деле, ведя в счёте столько раз, и упускать и один мяч, и два — ну, это всегда больно», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков за девять игр.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Драматичная концовка в матче РПЛ! «Локо» пропустил на 90+5-й минуте со странного штрафного
Видео
Драматичная концовка в матче РПЛ! «Локо» пропустил на 90+5-й минуте со странного штрафного
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android