Гончаренко: к сожалению, для симпатичного «Локомотива» повторяется прошлый сезон

Белорусский тренер Виктор Гончаренко высказался о серии московского «Локомотива» из пяти ничьих в Мир Российской Премьер-Лиге.

«К сожалению, повторяется для «Локомотива», симпатичного «Локомотива», прошлый сезон, когда они очень хорошо начали, и потом начали терять очки по ходу. Я не знаю, может быть, не хватает того, что было у Юрия Павловича [Сёмина], — более опытных игроков: а-ля Чорлуки, ещё Баринова. Потому что на самом деле, ведя в счёте столько раз, и упускать и один мяч, и два — ну, это всегда больно», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков за девять игр.