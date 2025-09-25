Скидки
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Это ошибка, повлиявшая на результат». Генич — о решении Казарцева в матче в Махачкале

Комментарии

Российский комментатор Константин Генич высказался о решении арбитра матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала — «Локомотив» Василия Казарцева назначить штрафной удар в добавленное время, после которого хозяева сравняли счёт. Изначально судья указал на «точку», но при помощи VAR решение было изменено. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Бакаев – 54'     1:1 Миро – 90+5'    
Удаления: нет / Бакаев – 65'

«Это ошибка, повлиявшая на результат. Потому что никакого штрафного там не было. Показалось ему, нафантазировал. В штрафной, не в штрафной», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В составе «Локомотива» отличился Зелимхан Бакаев, за «Динамо» забил Миро.

