«Это ошибка, повлиявшая на результат». Генич — о решении Казарцева в матче в Махачкале

Российский комментатор Константин Генич высказался о решении арбитра матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала — «Локомотив» Василия Казарцева назначить штрафной удар в добавленное время, после которого хозяева сравняли счёт. Изначально судья указал на «точку», но при помощи VAR решение было изменено. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

«Это ошибка, повлиявшая на результат. Потому что никакого штрафного там не было. Показалось ему, нафантазировал. В штрафной, не в штрафной», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В составе «Локомотива» отличился Зелимхан Бакаев, за «Динамо» забил Миро.