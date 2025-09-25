«Одно слово, которое подбираю, это «дуркует». Гончаренко — о Казарцеве

Белорусский тренер Виктор Гончаренко высказался о работе арбитра Василия Казарцева.

«Вот с моей стороны, находясь в Нижнем, мы побаивались Василия и на VARе тоже, потому что мы понимали, что здесь непредсказуемые какие-то действия могут быть. Мне Василий в начале карьеры очень нравился, то есть его манера, его поведение, потом что-то перекрутило. Вот здесь одно слово, которое подбираю, это «дуркует» (смеётся). Вот по-другому очень сложно.

И начиная, мне кажется, вот моя игра ЦСКА — «Краснодар», когда я в «Краснодаре» был, когда он не поставил на 90+ в ворота ЦСКА пенальти, когда весь стадион это видел. Дивеев уже поднял две руки, что это будет пенальти, — нет, ничего не было. И потом полчаса проходит, он перед всеми извиняется: «Ребята, извините, чёрт попутал». Мне кажется, после этой игры у него вот это началось дуркование», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».